Caltanissetta Comune Plastic Free 2026, Oscar Aiello: “Un orgoglio veder proseguire il percorso virtuoso tracciato nel 2025”

Oscar Aiello, già Assessore all’Ambiente del Comune di Caltanissetta, attraverso una nota interviene in merito al riconoscimento di “Comune Plastic Free” di Caltanissetta. Di seguito la nota integrale.

Apprendo con viva e sincera soddisfazione la notizia della conferma, anche per l’anno 2026, del prestigioso riconoscimento di “Comune Plastic Free” per la nostra Città. Un risultato di assoluto rilievo, se si considera che in tutta Italia sono soltanto 141 le Amministrazioni locali premiate, a fronte di ben 7.894 Comuni. Questo traguardo mi riempie di particolare orgoglio, poiché rappresenta la naturale e felice evoluzione di un cammino che ho avuto l’onore di tracciare e avviare con profondo impegno durante il mio mandato di Assessore all’Ambiente. È doveroso ricordare, infatti, che prima del 2025 Caltanissetta non aveva mai ottenuto questo ambito premio, promosso da Plastic Free Onlus, associazione meritoriamente impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica in oltre 40 Paesi. Fu proprio grazie a una stretta sinergia instaurata con i referenti locali dell’associazione e al prezioso e instancabile supporto dei dipendenti dell’Ufficio Ambiente comunale, che riuscimmo a imprimere un cambio di passo decisivo. Un lavoro complesso e appassionato che portò, per la prima volta nella storia di Caltanissetta, a centrare l’obiettivo. Ricordo con emozione l’8 marzo del 2025, giorno in cui ebbi l’onore di ritirare il premio a Napoli per conto della nostra comunità; un trofeo storico che mi auguro faccia ancora bella mostra di sé nella stanza del Sindaco, a perenne promemoria di ciò che una buona amministrazione può realizzare. Quel primo traguardo del 2025 non fu un caso, ma l’ennesima prova tangibile del proficuo lavoro svolto in quegli anni dall’Assessorato da me politicamente coordinato. Mettemmo in campo politiche concrete di tutela ambientale, improntate a una gestione virtuosa dei rifiuti e ad azioni mirate di contrasto all’abbandono della plastica, diffondendo buone pratiche per un territorio sempre più sostenibile. Tuttavia, piantare un seme è fondamentale, ma per vederlo crescere serve cura costante. Per questo motivo, desidero rivolgere le mie più sentite congratulazioni all’Assessore Marcello Mirisola, che ha avuto il merito e la capacità di raccogliere il testimone, dando continuità al percorso virtuoso che avevamo faticosamente iniziato.Un ringraziamento speciale e immutato va a tutti i dipendenti dell’Ufficio Ambiente del Comune di Caltanissetta, la cui dedizione è la vera spina dorsale di questi successi istituzionali.Concludo con un sincero augurio al nuovo Assessore all’Ambiente: l’auspicio è che possa garantire la medesima continuità al proficuo lavoro svolto dai suoi predecessori. Le basi poste nel 2025 e consolidate nel 2026 hanno dimostrato che le buone politiche ambientali non solo funzionano, ma danno grande lustro alla nostra amata Città di Caltanissetta.