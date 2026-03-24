Caltanissetta. Carte d’identità, l’ex assessore Falcone: “Oltre 10.000 cittadini da aggiornare, proposta già pronta per gli open day”

Caltanissetta. Attraverso una nota Matilde Falcone, già assessore comunale interviene in merito al tema delle carte di identità. Di seguito la nota integrale.

Durante il mio mandato assessoriale era emersa con chiarezza una criticità ormai imminente: dal 1° agosto la carta d’identità cartacea non sarà più valida e circa 10.000 cittadini di Caltanissetta dovranno necessariamente dotarsi della carta d’identità elettronica. Per affrontare questa situazione, era stato avviato un percorso concreto insieme agli uffici comunali. Su loro proposta, si stava lavorando all’organizzazione di open day nei fine settimana, con aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe, al fine di consentire ai cittadini di effettuare la sostituzione del documento in modo più rapido e accessibile, anche senza prenotazione. Parallelamente, erano già state attivate le interlocuzioni con il dirigente e con il Ragioniere Generale per individuare le risorse necessarie a coprire il lavoro straordinario del personale, rendendo così l’iniziativa pienamente sostenibile dal punto di vista organizzativo ed economico. La cessazione anticipata del mio incarico non ha consentito di portare a compimento questo progetto, che oggi appare ancora più urgente. Alla luce dell’imminente scadenza, si auspica che l’attuale amministrazione voglia riprendere e realizzare questa iniziativa nel più breve tempo possibile, al fine di garantire un servizio efficiente e rispondere concretamente alle esigenze della cittadinanza.

Matilde Falcone, già assessore comunale