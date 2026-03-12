Caltanissetta Capitale del Podismo: Domenica il 2° Trofeo Pian del Lago con 500 Atleti da tutta la Sicilia

Cresce l’attesa per uno degli appuntamenti sportivi più significativi del panorama podistico siciliano. Domenica 15 marzo, la città di Caltanissetta ospiterà il 2° Trofeo Pian del Lago; manifestazione di corsa su strada inserita nel calendario nazionale FIDAL, valida come 3ª prova del Grand Prix Sicilia di Corsa e 1ª prova del Grand Prix Interprovinciale Caltanissetta-Enna. La manifestazione è organizzata dalla Marathon Caltanissetta, guidata dal Presidente Giuseppe Zagarella, e vedrà ai nastri di partenza circa 500 atleti provenienti da ogni angolo dell’Isola.

L’evento non sarà solo una sfida per i grandi: è prevista infatti una massiccia partecipazione giovanile con circa cento bambini pronti a correre, sottolineando il valore educativo e sociale dello sport.

La gara regina si svilupperà su un tracciato di 2,5 km, da ripetere 4 volte, estremamente veloce e quasi totalmente pianeggiante. Con un dislivello minimo (quota minima 480 m e massima 486 m), il percorso permette prestazioni cronometriche di rilievo. Lo scenario sarà d’eccezione: la partenza è fissata all’interno dello Stadio Comunale “Tomaselli”. Dopo i primi passi sulla pista di atletica, i corridori usciranno su via Stefano Candura, percorrendo la strada fino al termine della pista ciclabile in direzione Delia, per poi fare ritorno verso lo stadio.

Grazie alla qualità della struttura sportiva, gli atleti potranno usufruire di tutti i servizi necessari (spogliatoi e aree tecniche). A immortalare le fatiche e i sorrisi dei partecipanti ci saranno i fotografi di Sicilia Running, pronti a realizzare un reportage completo dell’impresa.

Poco prima dello sparo d’inizio, verranno sorteggiati tre fortunati atleti tra tutti gli iscritti. In palio, tre premi tecnologici donati da Francesco Calabrese, atleta della Marathon Caltanissetta e YouTuber tech con il canale @FraCalab. I premi in palio sono:

1° Huawei Watch Fit 4 / 2° Realme Watch 5 / 3° Cuffie True Wireless TrueFree O2

C’è ancora pochissimo tempo per unirsi alla festa: le iscrizioni chiuderanno ufficialmente domani, venerdì 13 marzo, alle ore 12:00.

La riuscita di un evento così imponente è stata possibile grazie alla sinergia tra istituzioni e privati. L’organizzazione rivolge un sentito ringraziamento al Sindaco Walter Tesauro, all’Assessore allo Sport Salvatore Petrantoni e a tutta l’amministrazione comunale. Fondamentale il contributo degli sponsor: Acqua & Sapone, Eurospin, Kalat, Rinascita S.R.L. di Giambra G&A, Duferco Energia, FIDAS CL, Paruzzo Ind. Grafica, Mega Hobby, Karhu, Eco System, Sberna Gomme.

La sicurezza dei corridori e del pubblico sarà garantita dal prezioso lavoro del personale della Croce Rossa e dei volontari della Protezione Civile, a cui va il plauso preventivo degli organizzatori per il loro indispensabile servizio.

L’appuntamento è dunque per domenica mattina alle ore 08:30: Caltanissetta è pronta a correre…