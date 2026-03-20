Calcio: Comune e Palermo FC incontrano vertici Uefa per Euro 32

Una delegazione del Comune di Palermo e del Palermo FC, insieme ai progettisti di Populous, e’ stata ricevuta in visita ufficiale a Nyon in Svizzera nella sede di Uefa: all’ordine del giorno era l’avanzamento del percorso che portera’ Palermo e il Barbera tra i candidati a ospitare gli Europei 2032.

Sul tavolo, le idee condivise del gruppo di lavoro sulla riqualificazione radicale del nuovo stadio, con attenzione agli oltre 200 requisiti da rispettare per poter ospitare competizioni internazionali di alto livello, a partire dalla nuova struttura e i servizi correlati, moderni e funzionali, fino ai temi della sostenibilita’, la rigenerazione urbana e il cronoprogramma dei lavori. Un ulteriore passaggio in avanti nel processo che portera’ al lavoro congiunto sul progetto finale e la formalizzazione della candidatura, entro luglio 2026.

“Desidero sottolineare il clima estremamente positivo e costruttivo che ha caratterizzato il confronto con la Uefa – ha detto il sindaco Roberto Lagalla – dalla quale abbiamo riscontrato una grande disponibilita’ e un concreto interesse per il progetto presentato. Non si e’ trattato soltanto di illustrare un’idea di riqualificazione dello stadio, ma di condividere una visione piu’ ampia di sviluppo della citta’ nei prossimi anni, che e’ stata accolta con attenzione e apprezzamento. Palermo e’ oggi una citta’ che gode di crescente visibilita’ a livello internazionale, come confermano anche i piu’ recenti dati sul turismo, con oltre 2 milioni di arrivi registrati nel 2025. Un risultato che testimonia la vitalita’ e l’attrattivita’ del nostro territorio e che rafforza la credibilita’ della nostra candidatura. Voglio inoltre ribadire – ha concluso Lagalla – la forte e proficua collaborazione tra il Comune e il Palermo FC, che stanno lavorando insieme con determinazione al progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. Parliamo di un bene fondamentale per la citta’, per la sua identita’ sportiva e per i tanti tifosi che lo vivono ogni settimana. Questo percorso condiviso rappresenta una delle basi piu’ solide su cui costruire il futuro di Palermo anche in vista di un evento internazionale cosi’ prestigioso”.

Per l’Amministratore Delegato del Palermo Giovanni Gardini, il progetto ha ricevuto “l’apprezzamento da Uefa per il percorso condiviso che tutto il gruppo di lavoro sta portando avanti con impegno e dedizione” e che “puo’ cambiare davvero la vita di un’intera comunita’, ben oltre la passione sportiva”