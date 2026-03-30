Basket Maschile. L’Invicta domina contro i Grapes Canicattì 77-50 e conquista il 1° posto in classifica

Conquista il primato in solitaria l’Invicta 93cento dominando la gara di ritorno contro i Grapes con un netto 77-50, e lancia un messaggio fortissimo in vista dei playoff.
L’Invicta domina la partita in una gara dall’atmosfera bellissima, con una cornice di pubblico caldissima e i piccoli del settore minibasket che hanno reso lo spettacolo ancora più emozionante entrando ancora una volta in campo con i giocatori.
Sotto gli occhi di coach Falletta, che sta lavorando intensamente per trasformare questa squadra in una vera corazzata, i nisseni partono fortissimo: nel primo quarto è un Giarrusso incontenibile a prendersi la scena con 11 punti personali, trascinando i suoi fino al +10 alla prima sirena.
Nel secondo quarto l’Invicta gestisce con maturità, mantenendo il controllo del gioco e allungando ulteriormente, chiudendo il primo tempo sul 39-25.
Al rientro dagli spogliatoi arriva la spallata decisiva: nel terzo quarto i nisseni impongono un ritmo insostenibile per i ragazzi di Canicattì, guidati dal solito Uka sempre presente, piazzando un devastante parziale di 21-6, con fondamentali i punti di Richiusa, Nicosia e Raia che hanno definitivamente chiuso la partita.
Pressione, cuore, intensità e spirito di gruppo: l’Invicta manda un segnale chiaro al campionato e si prepara a chiudere la stagione regolare nel migliore dei modi, con lo sguardo già rivolto ai playoff.