Salute

Automobilismo. Rally Valle del Sosio organizzatori al lavoro in vista della chiusura delle iscrizioni

Redazione

Automobilismo. Rally Valle del Sosio organizzatori al lavoro in vista della chiusura delle iscrizioni

Ven, 27/03/2026 - 19:12

Condividi su:

Entra nel vivo l’organizzazione della diciannovesima edizione del Rally Valle del Sosio, unitamente al 10° Rally Valle del Sosio Historic e al 2° Rally Valle del Sosio Classic. La manifestazione, valida per la Coppa rally di nona zona riservata alle auto moderne e per il Trofeo rally di quarta zona, dedicato alle storiche e alle classiche. La gara si disputerà sabato 11 e domenica 12 aprile a Chiusa Sclafani.

L’organizzazione

L’evento sportivo, divenuto per i comuni della valle del Sosio un appuntamento irrinunciabile, è organizzato dal Comune di Chiusa Sclafani, in sinergia con le amministrazioni di Prizzi, Giuliana, Bisacquino e Palazzo Adriano, a patrocinare la kermesse ci saranno, la Città Metropolitana di Palermo e l’Unione dei comuni della valle del Sosio.

Strade pronte: superato il collaudo tecnico

Una notizia di fondamentale importanza per i piloti e gli addetti ai lavori riguarda l’avvenuto collaudo delle strade interessate dalla gara. Il percorso, che si snoda nell’hinterland palermitano lungo il corso del fiume Sosio, è stato ufficialmente verificato e approvato, garantendo la piena idoneità dei tratti cronometrati per lo svolgimento della kermesse.

Iscrizioni e partner d’eccezione

Per i “paladini del volante” che intendono sfidarsi tra i panorami della primavera siciliana, il termine ultimo per inviare le adesioni è fissato per il 03 aprile alle ore 23:59, già approvati dalla federazione, che ha inviato sulle strade dell’hinterland del palermitano il Supervisore Maurizio Messina, sia il percorso sia il Regolamento particolare di gara.

Il prestigio dell’evento è rafforzato quest’anno dalla collaborazione con partner d’eccellenza del settore dell’Automotive. Supportano la manifestazione la Macaluso Racing di Sciacca e le concessionarie Astercar di Palermo e Partinico e Nuova Cori di Palermo .

Il percorso: Novità e conferme

L’edizione 2026 presenta importanti novità tecniche:

  • Prova Speciale Santa Venera: Un nuovo tratto di 13,9 chilometri che verrà percorso due volte domenica 12 aprile.
  • Settori Cronometrati: Si aggiungono i tre passaggi sulle speciali di Sant’Anna (5,4 km) e San Carlo (6,48 km).
  • Chilometraggio: In totale, il percorso cronometrato misurerà circa 63 chilometri.
  • Logistica: La zona artigianale di Chiusa Sclafani ospiterà verifiche, parco assistenza e sala stampa, mentre la cerimonia di partenza si terrà a Bisacquino nella mattinata di domenica.

La tradizione continua

La gara si concluderà, come da tradizione, nella cornice di Piazza Santa Rosalia a Chiusa Sclafani per la premiazione finale nella serata di domenica. Lo scorso anno a trionfare, per la quinta volta, fu Marco Pollara, navigato da Giuseppe Princiotto, su Skoda Fabia RS. Tra le storiche, la vittoria andò alla Porsche 911 Rs di Giuseppe Termine e Onofrio Musso.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta