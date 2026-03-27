Automobilismo. Rally Valle del Sosio organizzatori al lavoro in vista della chiusura delle iscrizioni

Entra nel vivo l’organizzazione della diciannovesima edizione del Rally Valle del Sosio, unitamente al 10° Rally Valle del Sosio Historic e al 2° Rally Valle del Sosio Classic. La manifestazione, valida per la Coppa rally di nona zona riservata alle auto moderne e per il Trofeo rally di quarta zona, dedicato alle storiche e alle classiche. La gara si disputerà sabato 11 e domenica 12 aprile a Chiusa Sclafani.

L’organizzazione

L’evento sportivo, divenuto per i comuni della valle del Sosio un appuntamento irrinunciabile, è organizzato dal Comune di Chiusa Sclafani, in sinergia con le amministrazioni di Prizzi, Giuliana, Bisacquino e Palazzo Adriano, a patrocinare la kermesse ci saranno, la Città Metropolitana di Palermo e l’Unione dei comuni della valle del Sosio.

Strade pronte: superato il collaudo tecnico

Una notizia di fondamentale importanza per i piloti e gli addetti ai lavori riguarda l’avvenuto collaudo delle strade interessate dalla gara. Il percorso, che si snoda nell’hinterland palermitano lungo il corso del fiume Sosio, è stato ufficialmente verificato e approvato, garantendo la piena idoneità dei tratti cronometrati per lo svolgimento della kermesse.

Iscrizioni e partner d’eccezione

Per i “paladini del volante” che intendono sfidarsi tra i panorami della primavera siciliana, il termine ultimo per inviare le adesioni è fissato per il 03 aprile alle ore 23:59, già approvati dalla federazione, che ha inviato sulle strade dell’hinterland del palermitano il Supervisore Maurizio Messina, sia il percorso sia il Regolamento particolare di gara.

Il prestigio dell’evento è rafforzato quest’anno dalla collaborazione con partner d’eccellenza del settore dell’Automotive. Supportano la manifestazione la Macaluso Racing di Sciacca e le concessionarie Astercar di Palermo e Partinico e Nuova Cori di Palermo .

Il percorso: Novità e conferme

L’edizione 2026 presenta importanti novità tecniche:

Prova Speciale Santa Venera : Un nuovo tratto di 13,9 chilometri che verrà percorso due volte domenica 12 aprile.

: Un nuovo tratto di che verrà percorso due volte domenica 12 aprile. Settori Cronometrati : Si aggiungono i tre passaggi sulle speciali di Sant’Anna (5,4 km) e San Carlo (6,48 km).

: Si aggiungono i tre passaggi sulle speciali di (5,4 km) e (6,48 km). Chilometraggio : In totale, il percorso cronometrato misurerà circa 63 chilometri .

: In totale, il percorso cronometrato misurerà circa . Logistica: La zona artigianale di Chiusa Sclafani ospiterà verifiche, parco assistenza e sala stampa, mentre la cerimonia di partenza si terrà a Bisacquino nella mattinata di domenica.

La tradizione continua

La gara si concluderà, come da tradizione, nella cornice di Piazza Santa Rosalia a Chiusa Sclafani per la premiazione finale nella serata di domenica. Lo scorso anno a trionfare, per la quinta volta, fu Marco Pollara, navigato da Giuseppe Princiotto, su Skoda Fabia RS. Tra le storiche, la vittoria andò alla Porsche 911 Rs di Giuseppe Termine e Onofrio Musso.