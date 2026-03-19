Agroalimentare, Lorefice(M5S): “Stop a importazioni con pesticidi vietati, depositata interrogazione”

Roma — “Ho depositato un’interrogazione parlamentare per chiedere al Governo se intenda adottare misure analoghe a quelle già introdotte dalla Francia, che ha sospeso l’importazione di prodotti alimentari contenenti residui di pesticidi vietati nell’Unione europea. È inaccettabile che sostanze considerate pericolose per la salute e l’ambiente possano comunque entrare nei nostri mercati attraverso prodotti importati.Serve applicare con coerenza il principio di precauzione, tutelare i consumatori e garantire condizioni eque per gli agricoltori italiani, oggi penalizzati da una concorrenza che non rispetta gli stessi standard. Il Governo chiarisca quali iniziative intenda assumere per rafforzare i controlli e impedire l’ingresso di prodotti non conformi”.Lo ha affermato in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice,Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in Commissione Bicamerale Ecomafie.