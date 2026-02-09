Settimana Santa. Elezioni cariche Categoria Carpentieri-Ferraioli per la processione della Real Maestranza 2026

Si è riunita venerdì 6 febbraio 2026, l’assemblea dei soci della Categoria dei Carpentieri-Ferraioli. Dopo un momento di preghiera officiato dall’Assistente Spirituale della Categoria Don Raimondo La Greca, l’assemblea presieduta dal Presidente dell’omonima Categoria Maestro Giuseppe Tumminelli (già Capitano della Real Maestranza anno 2017) ha designato all’unanimità la carica di Portabandiera al giovane Andrea Santoro di anni 17, nipote d’arte del Maestro Giacomo Vitale.

Da 13 anni che milita tra le file della Categoria, tant’è che nel 2024 ha ricoperto la carica di Alabardiere, e nel 2025 la carica di Portabaldacchino. Attualmente, frequenta il quarto anno presso il Liceo Musicale “A.ManzoniF.Juvara” di Caltanissetta, e inoltre frequenta il primo anno dei corsi accademici della classe di tromba presso il conservatorio statale V.Bellini in Caltanissetta.

La carica di Alabardiere è stata affidata al ventinovenne Calogero Peritore nipote d’arte del Maestro Calogero Peritore. Dal 2015 che partecipa assiduamente ai riti della Real Maestranza, sta svolgendo presso l’Università di Firenze il dottorando in storia.

Ed infine la carica di Portabaldacchino, è stata assegnata a Gabriele Taschetti di anni 22, nipote d’arte del Capitano della Real Maestranza del 1987 Cav. Biagio Lacagnina. Studente universitario presso l’Università KORE di Enna dove studia Ingegneria informatica. La sua prima partecipazione alla processione della Real Maestranza, risale al 2006 a soli 2 anni ha iniziato a seguire con profondo interesse e passione la Categoria d’appartenenza e tutti i riti in essa legati alla Real Maestranza.

Nel 2017, lo ha portato ad essere il paggetto del Capitano Giuseppe Tumminelli, suscitando in lui una grande emozione nel portare la chiave della città,durante la processione del Mercoledì Santo. Due anni dopo, nel 2019 è stato Alabardiere, e nel 2024 Portabandiera.