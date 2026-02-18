Ruba in un supermercato e nasconde la refurtiva nel giubbotto della figlia, 41enne denunciata dai carabinieri a Catania

Una 41enne è stata denunciata a Catania dai carabinieri per furto aggravato. I militari intervenuti in un supermercato nella zona di viale Africa dove era stato segnalato un furto, sorprendendo una donna e una bambina allontanarsi in tutta fretta. Dopo essere state bloccate e identificate, madre e figlia sono state riportate all’interno del supermercato, dove la 41enne ha spontaneamente consegnato la refurtiva: 24 flaconi di prodotti per l’igiene personale e per la casa. Il responsabile dell’esercizio commerciale ha raccontato ai carabinieri che i movimenti sospetti della donna erano stati notati dagli addetti alla vigilanza grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza. Le telecamere, infatti, l’avevano immortalata mentre si aggirava tra gli scaffali, prelevava la merce e la nascondeva in una borsa e nel giubbotto della figlia, per poi oltrepassare la barriera delle casse e uscire. La merce, del valore complessivo di un centinaio di euro, è stata restituita al direttore del supermercato. (Adnkronos)