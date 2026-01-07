Salute

Tragedia di Crans-Montana, l’8 gennaio un minuto di silenzio nelle scuole siciliane alla ripresa delle lezioni dopo le festività natalizie

L’8 gennaio, al riavvio delle lezioni dopo le festività natalizie, anche le scuole siciliane osserveranno un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto la notte di San Silvestro a Crans-Montana, in Svizzera.

“La decisione vuole dare seguito alla disposizione del Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara – dice il Direttore generale dell’USR Sicilia Filippo Serra – per consentire anche agli istituti scolastici siciliani di unirsi al ricordo delle giovani vittime del tragico incendio ed esprimere vicinanza alle loro famiglie”.

