Spari a capodanno nel quartiere Uditore a Palermo, indagini: trovati proiettili conficcati in verande e bagni di alcune abitazioni

Sulla base di cinque denunce presentati a polizia e carabinieri, i militari dell’Arma stanno indagando per risalire a chi la notte di capodanno ha sparato da un palazzo nella zona di via Uditore, a Palermo. Almeno dieci proiettili sono stati rilevati dalla scientifica e dai militari del Sis, trovati conficcati nelle verande di abitazioni e nei bagni di vicine abitazioni. Gli spari sarebbero arrivati da un edificio occupato abusivamente che fa parte di un complesso residenziale in via Riccardo da Lentini, lato via dei Redentoristi. I carabinieri stanno cercando le armi utilizzate. Allo Zen durante la notte di capodanno una donna è rimasta ferita al collo da alcuni colpi di pistola esplosi in strada. (ANSA).