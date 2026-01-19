Sicilia, Schifani: “Entro il mese presenterò una bozza di modifica del regolamento dell’Ars”

“Entro il mese presenterò una bozza di modifica del regolamento dell’Ars che preveda l’abolizione del voto segreto se non in presenza di motivi etici come accade alla Camera e al Senato. E’ mio dovere farlo”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, stamane a Palazzo d’Orleans, che ha definito il regolamento “incommentabile” perché impone continuamente di “trattare”. Forti in queste settimane le polemiche sul serrato ostruzionismo a Sala d’Ercole e le incursioni dei franchi tiratori favorite proprio dal voto segreto che si può richiedere oggi su ogni norma. (AGI)