Sicilia, Schifani: “Entro il mese presenterò una bozza di modifica del regolamento dell’Ars”

Lun, 19/01/2026 - 12:05

“Entro il mese presenterò una bozza di modifica del regolamento dell’Ars che preveda l’abolizione del voto segreto se non in presenza di motivi etici come accade alla Camera e al Senato. E’ mio dovere farlo”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, stamane a Palazzo d’Orleans, che ha definito il regolamento “incommentabile” perché impone continuamente di “trattare”. Forti in queste settimane le polemiche sul serrato ostruzionismo a Sala d’Ercole e le incursioni dei franchi tiratori favorite proprio dal voto segreto che si può richiedere oggi su ogni norma. (AGI) 

