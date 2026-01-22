Rubano auto e danneggiano vetture dei carabinieri, arrestati due 16enni a Palermo

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato due sedicenni, entrambi con precedenti, uno dei quali sottoposto alla misura del collocamento in una comunità di Palma di Montechiaro, con l’accusa di furto aggravato. Sono stati bloccati in piazza Magione su un auto che hanno cercato di rubare. Mentre stavano per essere trasferiti nel carcere minorile del Malaspina, su richiesta della Procura, i due 16enni hanno inveito contro i militari e hanno danneggiato due auto dei carabinieri. Per questo sono stati denunciati. L’autovettura rubata è stata restituita al legittimo proprietario. (ANSA).