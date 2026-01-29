Referendum giustizia, Calenda e il post del Pd: “Siete impazziti?”

(Adnkronos) – "Ma vi siete impazziti completamente Pd?". E' la domanda che Carlo Calenda, leader di Azione, su X pone al Partito Democratico. Il motivo che spinge il senatore ad attivarsi è un post pubblicato dal Pd, in cui viene riproposto un intervento in tv di Angelo D'Orsi sul referendum sulla riforma della giustizia: il messaggio era accompagnato dal claim 'il 22 e 23 marzo vota no!'. "D'Orsi e’ un aperto sostenitore di Putin che viene invitato in Russia dal canale di disinformazione Russia Today! Cancellate subito questo obbrobrio. Pina Picierno fai qualcosa", scrive Calenda. Tra i primi commenti al post di Calenda, quello di Picierno, vice presidente del Parlamento Ue: "Il post è stato cancellato. Un errore grave a cui è stato posto rimedio subito", la replica dell'europarlamentare dem.

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)