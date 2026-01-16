Progetto Arrinesci: benessere emotivo e socialità nei laboratori gratuiti di sport e arte: a Palermo dal 19 gennaio

PALERMO. La cooperativa Idee in Movimento, nell’ambito del progetto Arrinesci – selezionato da Con i Bambini per il contrasto alla povertà educativa minorile, avvia due laboratori gratuiti per adolescenti dai 12 ai 18 anni, che prenderanno il via lunedì 19 gennaio presso L’Orto di Paolino (Giardino dei Petrazzi), in via Pietro Scaglione 36 a Palermo.

Un nuovo spazio dedicato ai giovani per crescere, incontrarsi e sperimentare attività che uniscono benessere, creatività e socialità, con due laboratori gratuiti: laboratorio sportivo “funzionale” con Rosalia Pipitone, ogni lunedì dalle 15:30 alle 16:30. Non è solo sport: attraverso esercizi funzionali e giochi di squadra, i ragazzi sviluppano autostima, collaborazione e senso di appartenenza, vivendo il movimento come esperienza educativa e sociale. E un laboratorio artistico di “danzamovimento terapia” con Fabrizio Campo, ogni lunedì dalle 16:30 alle 18:30. Un percorso di ascolto del corpo, espressione emotiva e creatività, dove ogni partecipante può esplorare liberamente il proprio linguaggio corporeo e creativo, senza necessità di esperienze pregresse.

“Siamo felici di inaugurare questi laboratori il 19 gennaio – dichiara Antonella Radicelli, presidente di Idee in Movimento -. Il Giardino dei Petrazzi, un bene che abbiamo recuperato e restituito alla comunità, diventa così un presidio educativo dove i ragazzi possono sentirsi ascoltati, valorizzati e accompagnati, vivendo esperienze positive in un contesto sicuro e stimolante. Investire nei giovani significa investire nel futuro della città.”

I laboratori sono aperti a ragazzi da tutta Palermo, sebbene L’Orto di Paolino ricada nella Sesta Circoscrizione, così come a famiglie, scuole e servizi che vogliano segnalare questa opportunità. Un’occasione concreta per sviluppare competenze emotive, relazionali e creative, in un contesto inclusivo e partecipativo.

Queste iniziative si inseriscono nel quadro più ampio del progetto Arrinesci – Azione di Rete di Rinforzo Educativo per la Salute Mentale Collettiva e Individuale, un programma della durata di tre anni e mezzo nato per rispondere alle fragilità emergenti tra i più giovani. Arrinesci mira a rafforzare le risorse educative e psicologiche della comunità attraverso una rete di sostegno che coinvolge scuole, enti pubblici, associazioni e professionisti del settore. Il progetto prevede l’attivazione di sportelli di ascolto psicologico, percorsi di orientamento, attività laboratoriali artistiche, sportive e musicali, momenti di confronto con famiglie e insegnanti, interventi formativi accreditati e campagne di sensibilizzazione sul benessere mentale. Tutte le attività contribuiscono a costruire una cultura più consapevole, empatica e condivisa, capace di prevenire forme di disagio e di valorizzare le potenzialità dei giovani.

L’attivazione dei laboratori presso il Giardino dei Petrazzi rappresenta uno dei presidi territoriali in cui Arrinesci opera, insieme agli spazi EPYC e CEIPES, con l’obiettivo di rendere il benessere un’esperienza accessibile, quotidiana e partecipata. La prospettiva è quella di offrire agli adolescenti un’opportunità concreta per esprimersi, conoscersi, rafforzare le proprie competenze emotive e relazionali e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide della crescita.

Le iscrizioni sono sempre aperte anche ad attività avviate. Per informazioni e adesioni contattare Chiara Amico al +39 340 872 3846.