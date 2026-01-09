Salute

Palermo in festa con il “Gratta e vinci” Nuovo 50X: centrato colpo da 40 mila euro

Redazione 1

Palermo in festa con il “Gratta e vinci” Nuovo 50X: centrato colpo da 40 mila euro

Ven, 09/01/2026 - 00:02

Condividi su:

Palermo in festa con il Gratta e Vinci “Nuovo 50x”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, nel capoluogo è stato centrato un colpo da 40mila euro presso Tabacchi Valori Bollati, in via Gaetano Amoroso, 7.

In Sicilia la spesa per i giochi è rimasta stabile: dai dati elaborati da Agipronews, raggiunta ancora quota 1,1 miliardi di euro nel retail – rappresentato da agenzie di scommesse, ricevitorie, sale giochi – come un anno fa.

Numeri pressoché identici anche per la provincia di Palermo: nell’ultimo si è passati da 313 milioni di euro 310 milioni, un calo inferiore all’1%. Per quanto riguarda le lotterie istantanee invece si assiste a una leggera crescita, passando da 204 milioni di euro spesi ai 209 del 2024, un aumento del 2,45%.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta