Palermo in festa con il “Gratta e vinci” Nuovo 50X: centrato colpo da 40 mila euro

Palermo in festa con il Gratta e Vinci “Nuovo 50x”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, nel capoluogo è stato centrato un colpo da 40mila euro presso Tabacchi Valori Bollati, in via Gaetano Amoroso, 7.
In Sicilia la spesa per i giochi è rimasta stabile: dai dati elaborati da Agipronews, raggiunta ancora quota 1,1 miliardi di euro nel retail – rappresentato da agenzie di scommesse, ricevitorie, sale giochi – come un anno fa.
Numeri pressoché identici anche per la provincia di Palermo: nell’ultimo si è passati da 313 milioni di euro 310 milioni, un calo inferiore all’1%. Per quanto riguarda le lotterie istantanee invece si assiste a una leggera crescita, passando da 204 milioni di euro spesi ai 209 del 2024, un aumento del 2,45%.