Palermo, blitz della Polizia di Stato allo ZEN: sequestrate quattro pistole, oltre 1.500 munizioni e droga

Un massiccio e capillare servizio di controllo del territorio è stato eseguito nelle prime ore della mattinata nel quartiere San Filippo Neri, allo ZEN, dalla Polizia di Stato, nell’ambito di un’operazione straordinaria di contrasto alla criminalità diffusa.

L’attività, coordinata dalla Questura di Palermo, ha visto l’impiego di circa cento uomini ed è stata caratterizzata dalla cinturazione dell’intero quartiere, con numerosi posti di controllo e posti di blocco lungo le principali arterie di accesso e uscita. Un dispositivo che ha consentito di monitorare i transiti, identificare un numero significativo di persone e intensificare la presenza dello Stato in un’area sensibile della città.

Alle operazioni hanno preso parte diverse articolazioni della Polizia di Stato, in particolare la Squadra Mobile e il Commissariato di P.S. “San Lorenzo”, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Mobile, delle Unità Cinofile dell’UPGSP e di personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica Sicilia Occidentale. Le perquisizioni, effettuate anche alla luce dei recenti episodi che hanno interessato il quartiere e l’area della Chiesa di San Filippo Neri, erano finalizzate alla ricerca di armi, munizioni ed esplosivi.

Nel corso delle attività è stato eseguito un primo sequestro, contro ignoti, all’interno di uno scantinato di un edificio nei pressi della chiesa, in via Fausto Coppi. Qui i poliziotti hanno rinvenuto tre pistole:

– una modello 85 auto calibro 9,

– una modello 85 auto calibro 8,

– una Bruni modello 92.

Nello stesso locale sono stati inoltre trovati un caricatore, il calcio di un fucile privo di canna e numerose munizioni, sulle quali sono in corso ulteriori accertamenti tecnici.

Un ulteriore sequestro è stato effettuato in un altro edificio del quartiere, in via Pensabene, dove è stata scoperta una cassaforte murata al pavimento. Al suo interno era custodita una quarta pistola, semiautomatica monofilare, accompagnata da munizioni.

Complessivamente, il quantitativo di munizionamento recuperato è risultato particolarmente ingente: circa 1.550 munizioni di vario calibro, tra cui proiettili per kalashnikov e munizioni calibro 9, 12, 16, 7.65, 38 e 357, oltre al rinvenimento di sei bossoli calibro 357 e sei ogive.

Durante i controlli sono state inoltre sequestrate 16 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 16,80 grammi, insieme a un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro a carico di ignoti. Recuperata anche una moto di grossa cilindrata, risultata provento di furto.

Il bilancio dell’operazione registra l’identificazione di 100 persone, di cui 24 con precedenti di polizia, il controllo di 61 veicoli, la contestazione di 6 violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 1.200 euro, un sequestro amministrativo, un fermo amministrativo e il ritiro di due carte di circolazione.

Come precisato dalla Polizia di Stato, la responsabilità penale delle condotte contestate potrà essere accertata solo all’esito di un’eventuale sentenza definitiva, nel pieno rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza.