Non si ferma all’alt e provoca un tamponamento, a Palermo arrestato 43enne dai Carabinieri dopo inseguimento

Il padre arrestato dopo un rocambolesco inseguimento che ha provocato un tamponamento a catena, il figlio, minorenne, dopo essere stato trovato con alcuni spinelli nascosti nella biancheria. Accade a Palermo dove i carabinieri hanno fatto scattare le manette per un 43enne, pregiudicato e già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, alla guida di una moto, ha ignorato l’alt dei militari, dando vita a un rocambolesco inseguimento per circa 600 metri lungo le strade cittadine e causando un tamponamento a catena tra tre auto, fortunatamente senza feriti. La folle corsa si è conclusa con il blocco e l’arresto del fuggitivo, che è risultato senza patente e copertura assicurativa. Il mezzo è stato sequestrato e l’uomo arrestato. Dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con obbligo di dimora e la prescrizione di non uscire di notte. Nei giorni successivi i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due giovani, uno dei quali minorenne, trovati in possesso di droga destinata allo spaccio. Il maggiorenne di 19 anni aveva 11 dosi di hashish negli indumenti intimi, mentre il minore aveva nascosto alcuni spinelli nella biancheria e 250 euro in contanti all’interno di un borsello. Gli accertamenti hanno rivelato che quest’ultimo era il figlio del 43enne arrestato qualche giorno prima al termine dell’inseguimento. Il giovane è stato accompagnato all’istituto penale per i minorenni di Palermo, mentre l’arresto del 19enne è stato convalidato dal gip che ha disposto l’obbligo di firma. (Loc/Adnkronos)