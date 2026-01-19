“Morti per la libertà”, il murale dedicato a Pompeo Colajanni e Olema Righi “Wanda”: inaugurazione il 20 gennaio a Palermo

Il Centro studi Pio la Torre aderisce e sarà presente, alle 15 di martedì 20 gennaio all’Istituto “Alberigo Gentili” di via Mattarella, all’inaugurazione del murale realizzato da Igor Scalisi Paminteri, dal titolo “Morti per la libertà”, dedicato alla memoria della resistenza e ai protagonisti della lotta partigiana.

Il murale raffigura la staffetta partigiana modenese Olema Righi “Wanda” e il comandante partigiano Pompeo Colajanni “Barbato”,due simboli dell’unità nazionale nella lotta al nazifascismo. Un’opera che, allo stesso tempo, riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle donne in quella fase storica.

“Ci saremo – afferma Emilio Miceli, presidente del Centro studi Pio La Torre, che parteciperà all’inaugurazione – perché fare memoria significa riconoscere il valore del contributo che hanno dato alla nostra Nazione figure come Olema Righi e Pompeo Colajanni, due partigiani che, anche grazie a questo murale, continueranno a essere d’esempio per quanti, come loro, continuano e continueranno a combattere per la democrazia italiana”.