Lotteria Italia 2025, Sicilia: nessuna vincita milionaria, ma la Regione si consola con premi per oltre 300mila euro

Tra le grandi deluse della Lotteria Italia 2025 c’è la Sicilia. La regione, dopo il premio da 2 milioni di euro andato lo scorso anno a Palermo, si aspettava probabilmente di replicare vincendo ancora uno dei ricchi premi di prima categoria. Ma quest’anno l’Isola dovrà ‘accontentarsi’ di un bottino da 310mila euro conquistato grazie a 14 premi tra la terza e la quarta categoria.

Con 505.920 biglietti venduti, la Sicilia ha registrato un incremento del 13% rispetto all’edizione precedente, un dato che dimostra la passione dei siciliani per la Lotteria. E grazie all’alto numero di biglietti venduti, nonostante i premi di alta categoria siano mancati all’appello, sono arrivati per la regione svariate vincite ‘minori’.

Come riporta Agipronews, il colpo più alto è stato a Marsala (TP), dove un fortunato giocatore ha acquistato un tagliando dal valore di 50mila euro (terza fascia). Ma a fare la differenza sono stati i 13 premi da 20mila euro – tutti di quarta categoria – distribuiti in varie località dell’Isola. La provincia più fortunata è stata Messina, che ha visto ben 5 tagliandi vincenti: uno a Sant’Agata di Militello (ME), uno a Gioiosa Marea (ME), uno a Messina, uno a Taormina (ME) e uno a Milazzo (ME).

Due premi da 20mila euro, come riporta Agipronews, sono andati anche a Palermo e altrettanti a Catania e i restanti sono stati distribuiti tra Prizzi (PA), Licata (AG), Siracusa e Partinico (PA), confermando una buona partecipazione a livello regionale.