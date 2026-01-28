La denuncia del WWF Sicilia Centrale:«I bracconieri vanno a caccia e pure sparano a bordo strada»

Il Wwf esprime indignazione e preoccupazione per “una serie di gravi episodi di bracconaggio e illegalità diffusa”. Le immagini prodotte dalle guardie venatorie dell’associazione ambientalista mostrano un cacciatore armato su una strada provinciale nei pressi di Caltanissetta e bossoli di cartucce esplose sulla pubblica via nei pressi di Mazzarino. “Le immagini – affermano gli ambientalisti – testimoniano un clima di totale sprezzo delle regole, dove l’arroganza di alcuni cacciatori mette a repentaglio non solo la biodiversità, ma la stessa in columità dei cittadini. Sparare in prossimità di strade o, peggio ancora, utilizzare le infrastrutture viarie come postazioni di caccia, costituisce una violazione penale gravissima ed espone automobilisti, ciclisti e residenti al rischio concreto di essere colpiti dai pallini”. “L’arroganza dimostrata da questi soggetti – dichiara il presidente di Wwf Sicilia centrale, Ennio Bonfanti – è figlia della percezione di impunità, sparare agli uccelli presso un fiume che costeggia una strada provinciale significa accettare il rischio di ferire utenti della strada o colpire un veicolo in transito. Non siamo solo in presenza di sfacciate violazioni delle leggi sulla caccia, ma di una gestione delle armi che ignora le più elementari norme di pubblica sicurezza”. “Chiediamo con forza conclude Bonfanti –una maggiore attenzione delle Istituzioni verso il bracconaggio. Auspichiamo un intervento urgente del prefetto e dei competenti comandi delle forze di polizia affinché le aree rurali non siano più considerate “zone franche”sottratte al controllo dello Stato”.