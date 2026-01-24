Italia, tragico incidente: lamiera si stacca da un bus in incidente e uccide un automobilista

Un automobilista è morto colpito da un grosso pezzo di lamiera che si era staccato da un pullman con cui poco prima la sua vettura si era scontrata ad un incrocio nel Mantovano. La vittima è Rosario Castrovillari 50 anni, residente a Goito. Cinque persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra cui quattro a bordo del bus e il conducente di un furgone che avrebbe originato l’incidente.

Lo scontro si è verificato ieri sera in località Contino, alla periferia di Volta Mantovana e in prossimità di un incrocio spesso teatro di gravi incidenti. Secondo una prima ricostruzione, un furgone sarebbe uscito da una strada laterale senza dare la precedenza ad un pullman che stava sopraggiungendo.

Quando l’autista ha visto il furgone ha frenato bruscamente, ma non è riuscito ad evitarlo; nello scontro il mezzo pubblico si è spostato lateralmente proprio nel momento in cui arrivava l’auto con a bordo il 50enne che viaggiava da solo, colpita in pieno. Dalla carrozzeria del pullman si è staccato un pezzo di lamiera che si è conficcato nel parabrezza dell’auto mandandolo in frantumi e colpendo a morte l’uomo al volante. (Foto di repertorio)