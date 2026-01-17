Groenlandia, in migliaia a Copenaghen contro Trump. C’è anche delegazione del Congresso Usa

(Adnkronos) – Diverse migliaia di manifestanti si sono riuniti oggi, sabato 17 gennaio, a Copenaghen, in Danimarca, per protestare contro le ambizioni territoriali di Donald Trump, che continua a manifestare la sua intenzione di impossessarsi della Groenlandia. Sotto un cielo grigio e nebbioso, i manifestanti, muniti di bandiere groenlandesi e danesi, hanno formato una marea rossa e bianca nella piazza del municipio, scandendo il nome della Groenlandia in groenlandese: “Kalaallit Nunaat!”. A Copenaghen anche una delegazione bipartisan del Congresso Usa in missione per rassicurare governo danese e Groenlandia. La maggioranza degli americani non sostengono le mire espansionistiche di Donald Trump nell’Artico, il loro messaggio. “E’ importante sottolineare che quando chiedi agli americani se pensano che sia una buona idea che gli Stati Uniti acquisiscano la Groenlandia, la grande maggioranza di loro, il 75 per cento circa, dirà che non pensa sia una buona idea”, ha dichiarato la senatrice repubblicana Lisa Murkovsky in una conferenza stampa al Parlamento danese. “Anche il Congresso ha un ruolo”, ha aggiunto.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)