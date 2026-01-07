Gangi celebra il Giubileo per i 450 anni della dedicazione del Santuario dello Spirito Santo

Nel cuore delle Madonie, a Gangi, dal 18 aprile al 18 ottobre 2026 sarà celebrato un tempo giubilare in occasione del 450° anniversario della dedicazione del Santuario dello Spirito Santo, unico santuario in Italia dedicato alla Terza Persona della Santissima Trinità. Per tutto il periodo giubilare, Sua Santità Papa Leone XIV, tramite la Penitenzieria Apostolica, ha concesso l’Indulgenza Plenaria a tutti i fedeli che si recheranno in pellegrinaggio al Santuario e che rispetteranno le consuete condizioni previste dalla Chiesa. L’annuncio è stato dato dall’Arciprete di Gangi e Rettore del Santuario, don Giuseppe Amato, al termine della Messa Solenne dell’Epifania. Il tempo giubilare rappresenta un’occasione di profondo rinnovamento spirituale per la comunità ecclesiale e civile di Gangi e per i numerosi pellegrini che, nei sei mesi di celebrazioni, raggiungeranno il Santuario per affidarsi allo Spirito Santo. «Il 450° anniversario della dedicazione del Santuario dello Spirito Santo è un dono di grazia per tutta la nostra comunità. Il tempo giubilare che ci apprestiamo a vivere vuole essere un invito alla conversione, alla riconciliazione e alla riscoperta della presenza viva dello Spirito Santo nella nostra vita quotidiana. L’Indulgenza Plenaria concessa dal Santo Padre è segno della materna sollecitudine della Chiesa e un’occasione preziosa per rinnovare la fede e la speranza. Ringrazio fin da ora il nostro Vescovo e tutti coloro che si stanno impegnando nell’organizzazione», ha dichiarato don Giuseppe Amato. Durante i sei mesi di celebrazioni saranno promossi momenti di preghiera, celebrazioni liturgiche, pellegrinaggi e iniziative pastorali volte a valorizzare la storia, la spiritualità e il ruolo del Santuario nella vita del territorio. Il tema scelto per il Giubileo è: “Popolo in cammino, rigenerati dallo Spirito”. L’apertura ufficiale del tempo giubilare si terrà il 18 aprile, alla presenza di monsignor Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù.

