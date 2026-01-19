Emergenza mareggiate, l’assessore Savarino dispone iter semplificato per gli interventi a tutela delle coste

Un iter veloce e semplificato per le autorizzazioni all’esecuzione di opere a tutela di spiagge e coste siciliane messe a rischio dagli effetti delle mareggiate previste in questi giorni dalla Protezione civile.

Lo ha disposto l’assessore regionale al Territorio e ambiente, Giusi Savarino, a seguito di segnalazioni di diversi Comuni costieri e al termine di un incontro, svoltosi stamattina a Palermo, con alcune associazioni di operatori balneari.

Sul sito del Demanio marittimo della Regione Siciliana è stato attivato un link per la presentazione delle istanze e l’assessore ha disposto che, con carattere di eccezionalità e urgenza, l’iter procedimentale venga semplificato, consentendo il caricamento della documentazione a corredo anche in una fase successiva rispetto alla presentazione dell’istanza.



«Abbiamo subito recepito le richieste urgenti degli amministratori dei Comuni costieri e dei gestori dei lidi – ha detto l’assessore Savarino – visto il rischio mareggiate, alla luce delle previsioni diramate dalla protezione civile sulle condizioni meteo avverse che perdureranno nelle prossime ore. Abbiamo così adottato misure immediate per agevolare i loro interventi a tutela della costa e della pubblica incolumità. È fondamentale mettere in atto tutte le azioni necessarie per salvaguardare le coste e le infrastrutture e in tal senso la Regione è al fianco di amministrazioni locali e imprenditori del settore balneare».

