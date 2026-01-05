Crollano calcinacci da un cavalcavia, chiusa una corsia della A-29 Palermo-Mazara del Vallo

I vigili del fuoco di Palermo e il personale dell’Anas sono intervenuti sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo (A-29) per mettere in sicurezza un cavalcavia tra le uscite di Carini e Capaci da cui si erano staccati pezzi di intonaco. L’autostrada è stata chiusa per consentire alle squadre di soccorso di potere operare in sicurezza. Successivamente è stato disposto un restringimento di carreggiata con la chiusura della corsia di sorpasso. Il traffico è molto intenso e si sono formate lunghe code. (ANSA).