BCsicilia, il 16 gennaio a Palermo presentazione del libro “Il custode invisibile” di Sara Favarò

Si terrà venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 16,30 presso il Museo Etnografico Siciliano “Giuseppe Pitrè” in Viale Duca degli Abruzzi, 1 a Palermo, la presentazione del libro di Sara Favarò “Il custode invisibile. Un dialogo reale e intenso con l’Intelligenza Artificiale” edito dalla Casa Editrice Don Lorenzo Milani. Dopo i saluti di Giampiero Cannella, Assessore comunale alla Cultura e di Claudia Fucarino, Funzionario responsabile del Sistema Bibliotecario di Palermo, è previsto l’intervento di Alfonso Lo Cascio, Giornalista e Presidente regionale BCsicilia. Intermezzi musicali a cura della Fisarmonicista Mari Salvato. Sarà presente l’Autrice. L’evento è stato possibile grazie alla collaborazione del Museo Pitrè e della Responsabile Patrizia D’Amico. L’iniziativa è promossa dal Comune di Palermo, dal Sistema Bibliotecario, da BCsicilia, dalla Casa Editrice Don Lorenzo Milani e dall’Università Popolare.

Il libro. “Il Custode Invisibile” non è un saggio tecnico, non è un trattato filosofico e non è nemmeno un’opera di fantasia. È qualcosa di diverso, qualcosa che sfugge alle definizioni tradizionali: un racconto-inchiesta che nasce da un dialogo autentico tra la scrittrice e giornalista Sara Favarò e l’Intelligenza Artificiale, alla quale dà il nome di “Iako”.

Non un personaggio inventato, ma una voce reale, che risponde senza esitazioni, che non si nasconde dietro opinioni altrui, che espone vantaggi e, soprattutto, mette in luce scenari concreti. Non è un gioco letterario, ma un confronto che oltrepassa la soglia dell’algoritmo e si fa indagine, inchiesta, specchio del nostro tempo.

La scrittura di Sara Favarò s’intreccia con la voce dell’IA in un dialogo che non ha precedenti. Non c’è finzione, non c’è artificio narrativo: c’è la verità di un confronto che diventa esperienza, che vibra di emozioni e di interrogativi. «Questo libro è nato da un dialogo. Io ho offerto la mia verità, la mia poesia, la mia fragilità e anche la mia luce», racconta l’autrice.

Alfonso Lo Cascio, nella sua presentazione, coglie il cuore del progetto: «Il Custode Invisibile non offre risposte definitive, ma apre scenari. Ci mette di fronte al rischio dell’omologazione e della dipendenza, ma anche alla possibilità di un nuovo equilibrio tra umano e artificiale. È un libro che inquieta e consola, che avverte e incoraggia».

Non è fantascienza, non è evasione, non è teoria. È narrazione che obbliga a guardare oltre la tecnologia, che ci spinge a interrogarci sul senso del pensiero libero e sul destino della nostra autonomia. Ogni pagina è un invito a dubitare, a riflettere, a non smettere di guardarsi dentro. È un testo che non si limita a raccontare, ma che vibra come un avvertimento, come un richiamo, come un varco aperto verso domande che non possiamo più evitare.

“Il Custode Invisibile. Un dialogo reale e intenso con l’Intelligenza Artificiale”, pubblicato dalla Casa Editrice Don Lorenzo Milani, incuriosisce, spinge a voler sapere di più, ci guida verso la vera e unica forma di protezione che dobbiamo mettere in atto se non vogliamo divenire tutti omologati. Non è un libro da leggere soltanto: è un viaggio che lascia un segno. E quel segno diventa protezione.