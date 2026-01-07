Alla Fondazione Istituto “Giglio” di Cefalù ecco i vincitori del Premio “Giovanni Cristofaro”

Sono Marcello Milazzo, per l’area amministrativa, Rita Sorce, per l’area infermieristica, e la biologa Maria Enza D’Ippolito per l’area sanitaria, i vincitori del premio “Giovanni Cristofaro”, coordinatore infermieristico della Fondazione Giglio, venuto a mancare nel 2020 a soli 48 anni. Il voto per il miglior dipendente dell’anno, nei tre settori, è stato espresso dal personale del Giglio.

A consegnare i riconoscimenti sono stati il direttore amministrativo Gianluca Galati (“un premio che nasce con il desiderio di trasformare la memoria di Giovanni Cristofaro in un valore”), il direttore sanitario Gaetano Cimò e la coordinatrice infermieristica Stefania Vara.

I vincitori hanno ricevuto un premio di euro 1.000,00 da spendere nella propria formazione professionale o per l’acquisizione di strumenti di lavoro.

La cerimonia è stata preceduta da uno spettacolo musicale messo in scena da Luca Cristofaro (figlio di Giovanni), Francesco Di Gangi e Tancredi Spitale tutti figli di dipendenti della struttura sanitaria.

Presente alla cerimonia anche la moglie di Giovanni Cristofaro, Maria Grazia Messina, infermiera dell’ospedale di Cefalù.