Alessio Romagnoli, Lazio: “Mai inserito sul mercato, resterà un giocatore biancoceleste”

Dom, 25/01/2026 - 14:18

(Adnkronos) – La S.S. Lazio "ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste". Così il club biancoceleste in una nota.  "Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra", prosegue la Lazio. 
