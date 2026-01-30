Adolescente abusata e soggiogata, in carcere gli zii

I carabinieri di Sacile (Pordenone) hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Nola (Napoli) a carico di una donna di 54 anni per reati sessuali, commessi oltre un decennio fa nella provincia di Napoli. L’arresto della donna è un ulteriore tassello di una vicenda più ampia: mercoledì, infatti, un analogo ordine di carcerazione era stato eseguito dalla Polizia di Pordenone nei confronti del marito, condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione per gli stessi fatti. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal Comando partenopeo dell’Arma, la coppia di coniugi, tra il 2011 e il 2012, ospite nell’abitazione di alcuni parenti, ha plagiato psicologicamente una nipote di 14 anni, allontanandola dagli affetti e spingendola a non frequentare più la scuola.

Lo zio, in particolare, quando rimaneva solo con la ragazza, le rivolgeva attenzioni morbose, di cui la moglie era a conoscenza; in alcuni casi, aveva addirittura partecipato attivamente alle violenze. Il silenzio dell’adolescente sugli abusi subiti veniva ottenuto dalla coppia attraverso minacce di oscuri mali che avrebbero potuto manifestarsi da parte di spiriti maligni, con cui i coniugi dicevano di essere in contatto: se la ragazza avesse fatto parola con qualcuno di quanto stava accadendo, li avrebbero invocati contro di lei e i suoi genitori.

Un quadro inquietante, che ha portato la giustizia a condannare entrambi per violenza sessuale di gruppo nelle sue forme aggravate, ai danni di minori di 18 anni: la donna dovrà scontare una pena di 4 anni, 10 mesi e 15 giorni.