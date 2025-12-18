Salute

Stop abbattimento bollo auto per società di noleggio da fuori regione. Varrica (M5S): “Governo ritira norma inopportuna su nostra richiesta”

Gio, 18/12/2025 - 21:03

Palermo – “Il Governo regionale, dopo settimane di sollecitazioni  parlamentari da parte del Movimento 5 stelle, ha fatto marcia indietro sulla norma che prevedeva l’esenzione del pagamento del bollo auto anche alle imprese che avrebbero trasferito autovetture da altre Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Per una volta, come da noi richiesto, ha prevalso l’opportunità a tutela delle Istituzioni”.

Lo dichiara il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica.

“Le vicende di cronaca di quest’anno – spiega Varrica – non avrebbero dato sufficiente serenità all’aula per la trattazione di questo tema. In questo modo è stata fugata ogni ombra sul fatto che la norma potesse agevolare specifici soggetti. Chiaramente monitoreremo che quello che è stato escluso dall’aula affinché non figurino nuovamente nel decreto attuativo”.

