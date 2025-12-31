Scontro tra due auto e una microcar nel Palermitano, sei feriti

Sei persone sono rimaste ferite in uno scontro tra due automobili e una microcar sulla Statale 113, nel tratto che da Palermo porta a Villabate e Ficarazzi. Gli automobilisti sono stati trasferiti in diversi ospedali, uno di loro è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, ambulanze del 118 e la polizia municipale di Palermo. Sono scattati i soccorsi e la strada è rimasta chiusa per ore per soccorrere i feriti ed eseguire i rilievi per accertare le responsabilità. I feriti sono un 35enne, che guidava una Seat Marbella, e un’altra persona che era a bordo della stessa auto; un diciassettenne al volante della minicar; il conducente di una Fiat 500 L, di 47 anni, il più grave, che si è ricoverato con la prognosi riservata al Policlinico, suo fratello di 41 anni e una sorella di 43. (ANSA).