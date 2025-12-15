Rob Reiner ucciso con la moglie, da Ron Howard a Ben Stiller è choc a Hollywood

(Adnkronos) – Da Ben Stiller a Ron Howard, da John Cusak a Elijah Wood: Hollywood è sotto choc per la morte, violenta ed efferata, del regista Rob Reiner e della moglie Michelle, uccisi nella loro casa nel quartiere elegante di Brentwood, a Los Angeles. Per il duplice omicidio è stato arrestato il figlio 32enne della coppia, Nick. Sui social, fioccano i commenti sconvolti di attori e registi, molti dei quali avevano collaborato con il regista di film cult come 'Harry ti presento Sally'. "Che perdita enorme -twitta su X Ben Stiller- Rob Reiner era uno dei miei registi preferiti. Ha realizzato alcuni dei film più formativi per la mia generazione. È passato dall'ombra comica del grande Carl Reiner e dall'essere un attore televisivo a un grande regista che ha realizzato una serie incredibile di film. Spinal Tap è una delle migliori commedie mai realizzate, e la lista potrebbe continuare. Era una persona gentile e premurosa, davvero molto divertente. Non lo conoscevo bene, ma sono sempre stato un suo fan e provo una profonda tristezza per chi lo ha conosciuto e per la sua famiglia". "Le nostre carriere e vite si sono incrociate spesso nei decenni- scrive sui social Ron Howard- Da quando Rob ha scritto la sceneggiatura pilota di 'Happy Days' a quando ognuno di noi è passato dalla recitazione alla regia e alla produzione. Si è dimostrato un regista superlativo, un collega solidale e un cittadino devoto in ogni momento. Rob ci mancherà sotto tanti aspetti. Il mio cuore è rivolto alla sua famiglia e ai suoi numerosi amici intimi". Cordoglio espresso anche dallo scrittore Stephen King: "Sono inorridito e addolorato -scrive- per la morte di Rob Reiner e Michele. Meraviglioso amico, alleato politico e brillante regista (compresi due dei miei). Riposa in pace, Rob. Mi sei sempre stato accanto". "Scioccato dalla morte di Rob Reiner, un grande uomo", ha scritto John Cusack, che è stato diretto per la prima volta da Reiner quando era adolescente in "Sacco a pelo a tre piazze" del 1985, seguito da un cameo in 'Stand By Me – Ricordo di un'estate' del 1986. Inorridito", si descrive anche Elijah Wood, celebre Frodo de 'Il Signore degli Anelli', "nel sentire della scomparsa di Rob Steiner e della sua meravigliosa moglie Michelle. Tanto amore ai figli e alla famiglia". "Christopher e io siamo attoniti, tristi e scioccati per la morte violenta e tragica dei nostri cari amici Rob e Michelle Singer Reiner e la nostra unica attenzione e cura in questo momento è rivolta ai loro figli e alle loro famiglie più strette e offriremo loro tutto il supporto possibile", ha scritto Jamie Lee Curtis includendo anche il marito, Christopher Guest, co-protagonista e co-sceneggiatore del documentario 'This is Spinal Tap', e che ha anche interpretato il conte Rugen in 'La storia fantastica', entrambi diretti da Reiner.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)