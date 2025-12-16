Questura di Caltanissetta, omaggio alla Fiamma Olimpica: un momento magico in via Catania

La Fiamma Olimpica dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 ha fatto tappa nel pomeriggio di oggi a Caltanissetta, regalando alla città un momento di grande intensità simbolica e sportiva. Scortata dalla Polizia Stradale, la torcia ha attraversato le vie cittadine inserendosi nel lungo viaggio che, lungo circa 12.000 chilometri, coinvolgerà oltre 10.000 tedofori e toccherà tutte le province italiane.

Il momento più significativo del percorso nisseno si è vissuto in via Catania, davanti alla Questura di Caltanissetta, dove si è svolto uno scambio carico di emozione e significato. Protagonisti Mirco Scarantino, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, e il padre Giovanni Scarantino, entrambi olimpionici, che si sono passati la torcia in un gesto che ha unito sport, famiglia e valori olimpici.

Ad assistere allo scambio della fiamma, il Vicario del Questore, Primo Dirigente della Polizia di Stato Michele Emma, visibilmente emozionato e felice, orgoglioso dei propri uomini, del Gruppo Sportivo Fiamme Oro e in particolare del settore della pesistica, fiore all’occhiello dello sport nazionale. Un’emozione autentica, condivisa con i poliziotti presenti e con i giovani atleti, tra i quali anche Claudio Scarantino, il più giovane della famiglia, anch’egli pesista delle Fiamme Oro.

In quel momento, gli sguardi si sono incrociati tra Giovanni, Mirco e il piccolo Claudio: uno scambio silenzioso ma intenso, che ha raccontato più di mille parole. Un passaggio generazionale che ha fatto immaginare, forse, il sogno di un bambino che un giorno potrebbe voler seguire le orme del padre e del fratello e coronare anche lui l’obiettivo di partecipare alle Olimpiadi.

Alla cerimonia erano presenti, in rappresentanza delle istituzioni civili e militari, il Prefetto Licia Donatella Messina, il Sindaco Walter Tesauro, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Colonnello Alessandro Mucci e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Stefano Gesuelli. Il Vicario del Questore Michele Emma ha fatto gli onori di casa in rappresentanza del Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, assente per altri impegni istituzionali.

Un momento di grande orgoglio anche per la Polizia di Stato, che ha garantito con professionalità e attenzione la sicurezza dell’intero evento, in sinergia con il Corpo di Polizia Municipale di Caltanissetta, assicurando il regolare svolgimento della manifestazione lungo tutto il percorso cittadino.

Il viaggio della Fiamma Olimpica ha come obiettivo quello di unire persone e comunità sotto i valori universali dei Giochi Olimpici e dello sport: lealtà, rispetto, sacrificio e spirito di squadra. Attraversando tutte le 20 regioni italiane in 61 tappe, la torcia racconta al mondo la bellezza e il patrimonio storico e culturale del Paese.

A Caltanissetta, la Fiamma Olimpica ha acceso qualcosa in più di una semplice cerimonia: una pagina di sport, famiglia e comunità, vissuta come un momento davvero magico in via Catania, che resterà impressa nella memoria della città.