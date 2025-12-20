Pronto per il via il Rally Conca d’Oro, cinquantanove gli equipaggi che si sfideranno nel Palermitano

Chiuse le operazioni di verifica, è realmente pronto per il via il Rally Conca d’Oro. Domani, ventuno dicembre, saranno cinquantanove gli equipaggi che si sfideranno sulle strade dell’hinterland del palermitano. La gara, in programma a Corleone, è organizzata dalla DLF Academy in collaborazione col Comune di Corleone e il patrocinio dell’Ac Palermo, della Città metropolitana di Palermo, dell’assessorato al Turismo sport e spettacolo della Regione Siciliana e del Comune di Palazzo Adriano. Oggi allo shakedown Giuseppe Di Giorgio e Gianfranco Rappa hanno realizzato il miglior tempo e hanno preceduto Alessio Pollara e Sergio Raccuia ed Emanuele La Torre e Marcus Salemi.

E’ iniziato con le operazioni di verifica e lo shakedown il trentaquattresimo Rally Conca d’Oro. La gara, che mancava dalla scena automobilistica siciliana ormai da dodici anni, si correrà domani, domenica ventuno dicembre, sulle strade intorno a Corleone.

La manifestazione, che chiuderà la stagione motoristica siciliana e assegnerà i memorial Franco Vintaloro, Nicola Russo e Anna Martorana, è organizzata dalla DLF Academy, in collaborazione col Comune di Corleone e il patrocinio dell’Ac Palermo, della Città metropolitana di Palermo, dell’assessorato al Turismo sport e spettacolo della Regione Siciliana e del Comune di Palazzo Adriano.

Cinquantanove gli equipaggi che si sono presentati alle verifiche nella mattinata odierna e che domani affronteranno le due speciali in cartello: la Palazzo Adriano e la San Marco, che dovranno essere ripetute per tre volte, per un totale di poco più di cinquantatré chilometri cronometrati.

“Quelli raggiunti sono numeri che ci gratificano – ha detto Delfino La Ferla patron della DLF Academy – stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli organizzativi per consentire agli equipaggi il massimo della sicurezza in gara”.

Allo shakedown i più veloci sono stati Giuseppe Di Giorgio e Gianfranco Rappa, al via con una Skoda Fabia R5, alle loro spalle i più rapidi tra gli inseguitori sono stati, sempre su una vettura della Casa Boema, Alessio Pollara e Sergio Raccuia. Probabile tatticismo per il campione di zona in carica Emanuele La Torre che, insieme a Marcus Salemi, ha condotto la sua Skoda Fabia Evo sul terzo gradino del podio della sessione di test con vetture da gara. Tra le storiche tutti presenti i big, con in testa la Porsche 911 dei locali Antonio Di Lorenzo e Franco Cardella.

A dirigere la manifestazione sarà Michele Vecchio, che coordinerà un’equipe di oltre cento unità deputate a garantire la sicurezza di spettatori ed equipaggi. La partenza domani alle otto in punto da Corso dei Mille a Corleone dove, nel pomeriggio, verranno poi incoronati i vincitori che succederanno a Gigi Ricci e Cristine Pfister.

Foto: Gallà