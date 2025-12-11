Polizia sventa furto e rapina in centro a Palermo, 2 arresti

Un palermitano di 28 anni e un cittadino straniero di 27 anni accusati di aver tentato un furto e una rapina in pieno centro a Palermo sono stati arrestati dalla Polizia in due distinte occasioni. Nel primo caso l’uomo, con svariati precedenti di polizia, in piena notte ha scalato il muro esterno di uno stabile per arrampicarsi sino al primo piano dell’edificio. L’obiettivo era impossessarsi di un monopattino adocchiato sul balcone dell’appartamento. Ad accorgersi della scena, però, il proprietario dell’immobile che, urlando, era riuscito a farlo allontanare. Il 28enne è stato intercettato in strada da una volante e arrestato per tentato furto in abitazione. Il secondo intervento è avvenuto all’interno di un grande magazzino del centro cittadino, dove lo straniero 27enne aveva scatenato una baraonda dopo aver cercato di sottrarre della merce. L’uomo era stato sorpreso da un addetto della sicurezza interna ad arraffare prodotti e capi d’abbigliamento dagli scaffali per riporli in una borsa che, schermata, gli sarebbe servita per aggirare le casse e il sistema antitaccheggio. Quando la guardia e il responsabile del punto vendita hanno contattato la Polizia di Stato, il 27enne ha cercato una disperata fuga, colpendo i due, gettando a terra diversi scaffali e stand espositivi e strattonando violentemente tutti i clienti incontrati lungo il percorso di fuga. Il giovane è stato raggiunto dai due dipendenti e trattenuto a malapena, fin quando non sono giunti gli agenti, a cui lo straniero in escandescenze ha fornito false generalità. Anche per lui sono scattate le manette per tentata rapina impropria. Entrambi i provvedimenti sono stati convalidati. (Adnkronos)