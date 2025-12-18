Mare, Musumeci: “Italia primo paese Ue ad avere legge sulla subacquea”

“Di solito, quando parliamo di mare, parliamo di tutto quello che viene in superficie, dimenticando che negli abissi del mare c’è un altro mondo, purtroppo ancora inesplorato. La mappatura dei fondali marini arriva al 27/28%, quindi è veramente un mondo sul quale dobbiamo affacciarci. E siccome l’antropizzazione della dimensione subacquea sarà sempre più crescente, dapprima per le competenze militari, ora anche per le competenze e gli interessi civili, abbiamo pensato di creare un insieme di regole, di norme, che possano disciplinare l’uso della dimensione subacquea”. Così il ministro per le Politiche del mare, Nello Musumeci ad Agorà su Rai 3 parlando del ddl sulla sicurezza delle attività subacquee. “Il nostro disegno di legge è già stato votato dal Senato, ho avuto il piacere di illustrarlo al Consiglio dei Ministri, senza un voto contrario- spiega Musumeci – E adesso è all’esame della camera, probabilmente ai primi del prossimo anno avremo questa legge che consentirà all’Italia di essere il primo paese degli Stati membri dell’Unione Europea ad avere una legge già sullo spazio sulla dimensione spaziale e una legge sulla subacquea. Naturalmente sarà un mondo che si apre alla comunità scientifica, alla comunità accademica, i minerali rari. Una una fauna ittica che ancora non conosciamo, le infrastrutture energetiche, le infrastrutture di comunicazione, tutto quello che passa dai nostri cellulari passa attraverso i cavi adagiati sui fondali marini. Insomma, io penso che fra qualche anno avremo persino i veicoli turistici per scoprire quello che c’è oltre 40 m dalla superficie”. (Ter/Adnkronos)