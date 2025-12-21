L’Immacolata rientra in Cattedrale dopo la processione dell’8 dicembre: momento di grande emozione



Si è concluso nel segno del raccoglimento e della profonda devozione il rientro della statua dell’Immacolata nella Cattedrale di Caltanissetta.

La sacra effigie, portata a spalla dai portatori, ha fatto ritorno in Cattedrale provenendo dalla Chiesa di San Francesco, da cui era uscita alle ore 16.30. Una processione breve, resa necessaria dalle avverse condizioni meteorologiche e dalla pioggia che ha accompagnato parte del percorso.

Nel primo tratto la statua è stata coperta, mentre nell’ultimo segmento, come da tradizione, all’ingresso in piazza Garibaldi, l’Immacolata è stata scoperta, mostrando il suo volto ai fedeli presenti nonostante il maltempo. Ad accompagnare il rientro, le note misurate e solenni della Banda San Pio X, che hanno scandito gli ultimi passi della processione.

Al grido dei portatori, «Viva Maria Immacolata», subito raccolto dalla folla, un lungo applauso ha accompagnato il simulacro mentre varcava il portone della Cattedrale. Poi il silenzio: un silenzio carico di emozione, segno di una devozione intensa e composta.

Un momento vissuto con partecipazione e rispetto, in cui fede, tradizione e sentimento comunitario si sono uniti in un’atmosfera essenziale e profondamente sentita.