Incidente sulla Ss 106 Jonica, tre feriti: coinvolta auto scorta procuratore Gratteri

(Adnkronos) – Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 12.30 di ieri, 25 dicembre, nel centro di Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro, lungo la Ss 106 Jonica. A renderlo noto è l'Organizzazione di Volontariato 'Basta Vittime Sulla Strada Statale 106' con un post sui social. Nell'incidente è rimasto coinvolto uno dei veicoli della scorta del procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri. Coinvolti anche due pedoni che si trovavano nei pressi di un esercizio commerciale. Il bilancio è stato di tre feriti, soccorsi dalle ambulanze e trasportati in ospedale in codice arancione. A bordo del mezzo blindato non si trovava il procuratore Gratteri. Sul posto le forze dell'ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

