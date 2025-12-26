Salute

Incidente sulla Ss 106 Jonica, tre feriti: coinvolta auto scorta procuratore Gratteri

AdnKronos

Incidente sulla Ss 106 Jonica, tre feriti: coinvolta auto scorta procuratore Gratteri

Ven, 26/12/2025 - 10:25

Condividi su:

(Adnkronos) – Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 12.30 di ieri, 25 dicembre, nel centro di Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro, lungo la Ss 106 Jonica. A renderlo noto è l'Organizzazione di Volontariato 'Basta Vittime Sulla Strada Statale 106' con un post sui social. Nell'incidente è rimasto coinvolto uno dei veicoli della scorta del procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri. Coinvolti anche due pedoni che si trovavano nei pressi di un esercizio commerciale. Il bilancio è stato di tre feriti, soccorsi dalle ambulanze e trasportati in ospedale in codice arancione. A bordo del mezzo blindato non si trovava il procuratore Gratteri. Sul posto le forze dell'ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta