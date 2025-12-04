Salute

Finanziaria, Caronia: “Mobilità assistita per i disabili nei porti, sì della commissione Bilancio a norma innovativa in Italia”

Redazione 3

Finanziaria, Caronia: “Mobilità assistita per i disabili nei porti, sì della commissione Bilancio a norma innovativa in Italia”

Gio, 04/12/2025 - 11:29

Condividi su:

Palermo – Dotare tutti i porti marittimi siciliani di servizi di accoglienza, informazione e assistenza per i disabili e i passeggeri a mobilità ridotta, come gli anziani (Prm), che arrivano, partono o transitano. Via libera della commissione Bilancio dell’Ars a un emendamento della Finanziaria proposto da Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati: una norma innovativa in Italia, perché al contrario degli aeroporti nazionali e mondiali, dotati ormai da anni di servizi e confort per anziani e disabili, i porti ne sono invece quasi del tutto privi.

La norma prevede aree di attesa con servizi igienici accessibili, carrozzine, montascale e golf-car. E ancora, servizi di accompagnamento personalizzato dall’ingresso del porto fino all’imbarco, desk informazioni, percorsi tattili e segnaletica integrata; convenzioni della Regione con l’Autorità di sistema portuale della Sicilia; la prenotazione anticipata dei servizi di assistenza attraverso una piattaforma digitale o numero unico; la collaborazione con le Capitanerie di porto, i terminalisti e le compagnie di navigazione.

“Con questo intervento colmiamo un vuoto normativo e poniamo le basi per una rivoluzione culturale e infrastrutturale che riguarda la mobilità autonoma e sicura delle persone con disabilità – spiega Caronia -. Il nostro è un territorio che vive di mare, turismo e mobilità. Il sistema portuale siciliano ha investito, soprattutto negli ultimi anni, notevoli risorse economiche per i collegamenti con il continente e con le isole minori, facendo sì che i nostri porti oggi arrivano a sfiorare decine di milioni di passeggeri l’anno – sottolinea la deputata -. Per questi motivi, ho voluto con forza che il legislatore intervenisse in maniera urgente e strutturale su questa materia. Grazie alla norma che ho proposto di inserire nella manovra, la Sicilia diventa la prima regione in Italia a dotarsi di una disciplina organica volta a garantire accessibilità universale nelle infrastrutture portuali, sia commerciali che turistiche”.

Per l’attuazione della norma sono stati stanziati 10 milioni di euro nel biennio 2026-2027, destinati agli interventi più urgenti. “È un passo avanti fondamentale – conclude Caronia – perché la piena accessibilità degli spazi pubblici non è un lusso, ma un diritto. La Sicilia può e deve essere un modello nazionale nella tutela dei diritti delle persone con disabilità”.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta