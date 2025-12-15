ERSU Palermo, Giambona “Graduatoria desta preoccupazione, in finanziaria chiederemo maggiori risorse”

PALERMO – “La pubblicazione della graduatoria dell’Ersu di Palermo desta una forte e seria preoccupazione. Su circa 16.000 studenti che hanno presentato domanda, solo 7.200 otterranno la borsa di studio, mentre ben 8.800 giovani resteranno esclusi. Significa che meno del 45% degli aventi diritto sarà effettivamente sostenuto: un dato allarmante, che rappresenta una grave mancanza per il diritto allo studio nella nostra Regione”. Lo dichiara Mario Giambona, vicepresidente del gruppo del Partito Democratico all’ARS.

Giambona prosegue sottolineando come “il diritto allo studio sia un pilastro essenziale per garantire pari opportunità, mobilità sociale e un futuro migliore ai nostri giovani. Lasciare migliaia di studenti meritevoli senza supporto significa mettere a rischio i loro percorsi accademici e, più in generale, indebolire il valore della formazione come motore di sviluppo per il territorio”.

Il deputato dem aggiunge che “il Partito Democratico considera questa situazione del tutto inaccettabile e, già in vista della prossima legge finanziaria, si impegnerà a richiedere risorse adeguate per colmare questo divario. La Regione deve assumersi la responsabilità di sostenere realmente tutti gli aventi diritto, senza eccezioni né ulteriori ritardi”.