Due treni speciali da Palermo la notte di Capodanno, Aricò: «Garantiamo rientro in sicurezza»

Rientro in sicurezza a Capodanno per chi festeggerà fino a tarda notte a Palermo. La Regione Siciliana, attraverso Regionale di Trenitalia, ha previsto due treni straordinari nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio con partenza da Palermo Centrale alle 2.30 in direzione Cefalù (R 6490) e alle 2.35 in direzione Aeroporto Falcone-Borsellino (R 6491). Tutte le fermate intermedie lungo le rispettive tratte saranno garantite.

«Abbiamo pensato questo servizio per chi, a San Silvestro, festeggerà o lavorerà fino a tardi, per garantire un rientro a casa in sicurezza, un’alternativa concreta al traffico stradale nelle ore più delicate – afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò – Il governo Schifani non si ferma e continua a operare per offrire servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini».

Sarà possibile acquistare i biglietti tramite il personale Trenitalia presente in stazione.

