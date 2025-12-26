Salute

Cede balaustra lungo il Po, ferita una donna: marito finisce in acqua

AdnKronos

Cede balaustra lungo il Po, ferita una donna: marito finisce in acqua

Ven, 26/12/2025 - 19:54

Condividi su:

(Adnkronos) – Si è appoggiata alla balaustra lungo il Po che ha ceduto. Si è rotta un braccio, così, una settantenne che oggi, venerdì 26 dicembre, è stata soccorsa nel pomeriggio in Lungo Po Antonelli a Torino.  Il marito che ha cercato di aiutarla, invece, è scivolato in acqua, ma è stato soccorso da un passante e non ha riportato traumi. La moglie è stata portata in ospedale mentre per il marito, a quanto si apprende, non è stato necessario il trasporto. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta