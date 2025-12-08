Caltanissetta. Giovanni Scarantino, da campione a tedoforo nella sua città: il pesista porterà la fiamma olimpica il 16 dicembre

CALTANISSETTA. Ci sarà anche Giovanni Scarantino, il tre volte olimpionico nisseno di pesistica, a portare la fiaccola dei Giochi invernali Milano Cortina in programma dal 5 febbraio. Un riconoscimento che consentirà al campione nisseno – oggi vicepresidente provinciale del Coni di averlo ancora una volta protagonista il 16 dicembre, stavolta come tedoforo a Caltanissetta. Giovanni Scarantino, 59 anni, felice per questo nuovo incarico, in passato ha ottenuto diversi successi, dopo avere cominciato la sua attività sportiva nella società «Club Atletico Ercole» allenata da Ercole Pilato, e poi in quella dei vigili del fuoco di Caltanissetta. Il pesista ha partecipato a tre edizioni delle Olimpiadi: Seul nel 1988, a 21 anni, dove nella categoria 56 chilogrammi fu il primo nisseno a partecipare ai Giochi olimpici (si classificò settimo, superando decine di rivali); Barcellona nel 1992 dove ottenne il 10° posto indossando la maglia dei gruppo Vigili del fuoco); Atlanta nel 1996 dove si classificò dodicesimo. Ma Scarantino ha anche inanellato tanti altri successi sportivi: 11 titoli italiani negli assoluti e 22 di classe; 4 successi ai Giochi del Mediterraneo e le medaglie d’oro in Grecia, a Bari e a Parigi.

Giovanni Scarantino insieme alla moglie Piera Scintilla e ai loro figli Mirco e Claudio

Dopo la conclusione della sua attività agonistica, nel 1997 fu chiamato dal direttore tecnico Ermanno Pignatti a occuparsi del Centro di alta specializzazione sorto a Caltanissetta, e dal 2004 al 2008 è stato anche consigliere nazionale della Federazione pesistica. Da tecnico Giovanni Scarantino oggi capoturno dei vigili del fuoco e trainer dei colleghi – ha portato in cinque Olimpiadi diverse altri quattro atleti nisseni: Genny Pagliaro nel 2008; il figlio Mirco nel 2012 quando a 17 anni risultò il più giovane atleta in quella competizione e che si è ri petuto a Rio de Janeiro nel 2016; A lessandra Pagliaro nel 2014 ai Giochi di Nanjing in Cina; Cristiano Ficco che nel 2018 vinse la medaglia d’oro alle Giovanili di Buenos Aires. Adesso segue da vicino anche il figlio se condogenito Claudio, di 18 anni, che si è già affermato nelle varie categorie giovanili. «Portare la fiaccola olimpionica nella mia Caltanissetta riempie di grande orgoglio – dice Scarantino sposato con Piera Scintilla (in foto con i loro figli Mirco e Claudio) – credo che la mia passione sportiva non finisca qui, è sempre stato il mio so gno e continuerà ad esserlo».