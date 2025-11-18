Sicilia. De Luca(M5S Ars): “Richiesta rinvio a giudizio Amata, Schifani ora estrometta FdI dal governo come ha fatto con la DC”

Palermo. “Richiesta rinvio a giudizio Amata, Schifani ora estrometta FdI dal governo come ha fatto con la DC”. Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca

“Schifani – dice Antonio De Luca – non può essere moralizzatore a corrente alternata e usare due pesi e due misure. Applichi con Fratelli d’Italia lo stesso metro usato per gli assessori della Democrazia Cristiana, oppure deve chiedere prima il permesso a Roma? Schifani deve dare un segnale forte alla collettività, estrometta gli assessori di FdI e un minuto dopo si dimetta, non ci sono più le condizioni per andare avanti. Abbia un sussulto di dignità e ne prenda atto, sono più gli indagati e gli imputati nella sua maggioranza che le riforme del suo inefficace e inefficiente governo”.