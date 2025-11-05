GALFER A EICMA 2025: tecnologia, passione e grandi campioni nel segno dell’innovazione

(Adnkronos) –

Galfer, marchio di riferimento nella produzione di sistemi frenanti ad alte prestazioni per le due ruote, sarà protagonista a EICMA 2025 con una presenza ricca di novità tecnologiche e sportive. Allo stand G76 del padiglione 10, i visitatori potranno scoprire da vicino il nuovo disco Floatech Road, che trasferisce sulla strada le stesse soluzioni impiegate nel Campionato del Mondo MotoGP. Dopo anni di sviluppo e successi nelle classi Moto2 e Moto3, questa innovazione consente a ogni motociclista di vivere un’esperienza di guida quotidiana con il controllo, la sicurezza e le prestazioni dei piloti professionisti. Nato dall’esperienza racing e già vincente nel 2024 con il titolo Moto2 di Ai Ogura e del team MSI, Floatech Road conserva tutto il DNA competitivo di Galfer, ma è stato ottimizzato per l’uso stradale. La tecnologia brevettata di collegamento tra pista e nucleo mediante nottolini e molle riduce rumori e vibrazioni, garantendo un movimento flottante controllato e un perfetto allineamento con le pastiglie, a beneficio di precisione e durata. La pista frenante ridisegnata assicura una frenata stabile e progressiva in ogni condizione, dal traffico urbano alle curve di montagna, anche sotto stress termico elevato. Il comportamento termico superiore garantisce prestazioni costanti, mentre la certificazione ECE R90 ne conferma la piena conformità agli standard europei di sicurezza. Accanto al Floatech Road, Galfer presenterà la nuova finitura Kashima per il disco Floatech Racing, pensata per i motociclisti più esigenti. Il design del nucleo, ottimizzato per un equilibrio ideale tra rigidità e peso, si abbina al sistema flottante Floatech che mantiene il disco stabile e allineato. Il risultato è una frenata precisa e costante, capace di offrire il massimo controllo e comfort su modelli di riferimento come Yamaha YZF-R1, R6 e R9, Ducati Panigale R/S/V4, Ducati Streetfighter V4 e Honda CBR 1000 RR-R.



—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)