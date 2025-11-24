Comodo, flessibile e adatto a tutti: il noleggio è ancora la prima scelta per privati e imprese

Comodo, flessibile e adatto davvero a tutti, il noleggio si conferma anche nel 2025 come la soluzione di mobilità più apprezzata e richiesta, non solo dalle aziende. E i dati pubblicati recentemente da ANIASA, l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, lo confermano.

Anche nel terzo trimestre del 2025 il noleggio resta la prima opzione per le imprese, ma la quota relativa ai privati cresce sempre di più, ed è arrivata oltre il 20%, un risultato non solo positivo ma anche molto incoraggiante, in considerazione del fatto che le auto elettriche e quelle ibride sono in cima alla lista delle preferenze, a discapito delle motorizzazioni classiche benzina e diesel.

E con oltre un milione e 300mila veicoli a noleggio attualmente attivi nel nostro Paese, non è assolutamente azzardato affermare che ormai il renting è una realtà che è entrata a far parte del quotidiano, non solo per chi possiede un’impresa ma anche per le famiglie e i liberi professionisti.

Tuttavia, per riuscire ad ottenere le condizioni contrattuali più vantaggiose e adatte alle proprie esigenze, è sempre meglio rivolgersi ad un player affidabile capace di comprendere appieno i bisogni di ogni singolo cliente, sia che si tratti di un nucleo familiare o di un imprenditore che ha bisogno di ampliare la propria flotta di veicoli. E per trovare le offerte migliori il portale ABordo è senza dubbio un punto di riferimento tra i più autorevoli del settore. Perché chi sceglie il nuovo servizio di noleggio del Gruppo Sella sa di poter contare su una realtà solida e di grande esperienza, dove il cliente è veramente al centro e ogni soluzione viene elaborata esclusivamente in base alle sue richieste, andando a semplificare ogni fase del processo di noleggio

La possibilità di ottimizzare i costi e la gestione facilitata della logistica sono senza dubbio tra le caratteristiche più accattivanti per chi sceglie il noleggio. Del resto, come potrebbe essere altrimenti?

Possedere un veicolo comporta diversi oneri, che vanno presi in considerazione nel momento in cui si va a concludere l’acquisto, e tra questi i più importanti sono senza dubbio l’anticipo, laddove previsto, le spese amministrative e l’assicurazione Rca. A queste poi vanno ad aggiungersi anche i costi relativi ad eventuali optional o dotazioni extra che magari le macchine in pronta consegna non prevedono. Non dimentichiamo poi tutte le incombenze di carattere pratico, come la manutenzione, il cambio gomme stagionale e anche le spese extra nel caso in cui sia necessario richiedere l’assistenza stradale. Tutti grattacapi dei quali chi possiede un veicolo farebbe volentieri a meno.

Il noleggio, invece, consente di avere sempre un prospetto chiaro e preciso dei costi di gestione del proprio veicolo senza altre spese, perché la quota mensile viene calcolata in considerazione di alcuni parametri ben precisi, tra cui ci sono non solo le caratteristiche del mezzo ma anche il numero di chilometri effettuati e la durata del contratto. Tutti gli oneri finanziari vengono inseriti in un’unica rata, compresi quelli relativi alla manutenzione e all’assistenza stradale, che è garantita per l’intera durata del contratto. Un modo per viaggiare sicuri e davvero senza pensieri, il sogno di ogni automobilista.

Ecco perché il noleggio è ancora la prima scelta per privati e imprese.