Collegamenti ferroviari nel Vallone: Leonardo Burgio interviene per una soluzione immediata

La soppressione dei treni regionali veloci 5511 (Caltanissetta Centrale – Vallelunga Pratameno) e 5520 (Palermo – Vallelunga Pratameno) ha suscitato grande preoccupazione nei cittadini del Vallone, in particolare tra pendolari, studenti e lavoratori che ogni giorno utilizzano questi collegamenti essenziali.

Due tratte di grande importanza, venute meno improvvisamente, rischiano di aggravare ulteriormente l’isolamento di un territorio che da anni attende risposte sul fronte dei trasporti e della mobilità.

Pur comprendendo che alla base di questa decisione possano esserci ragioni tecniche o organizzative, è indispensabile che vengano individuate soluzioni rapide e condivise per garantire la continuità del servizio e tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini del Vallone.

Leonardo Burgio, già Sindaco di Serradifalco e Commissario Provinciale della Lega – Salvini Premier per la provincia di Caltanissetta, è intervenuto personalmente sulla vicenda, attivando contatti diretti con i vertici regionali e con i rappresentanti di Trenitalia e RFI Sicilia, affinché si possa giungere in tempi brevi a una soluzione concreta.

Burgio ha inoltre espresso apprezzamento per il lavoro del Gruppo Consiliare “Progetto Vallelunga”, che con tempestività ha segnalato il problema alle istituzioni competenti, e ha voluto rimarcare la disponibilità e sensibilità dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, guidato dall’On. Alessandro Aricò, a valutare ogni possibile intervento utile al ripristino o alla sostituzione del servizio ferroviario sospeso.

«In momenti come questo – dichiara Burgio – serve equilibrio, collaborazione e senso delle istituzioni. Il mio impegno, come sempre, è a fianco delle nostre comunità, con l’obiettivo di portare soluzioni e non polemiche. Il Vallone non può e non deve restare isolato».