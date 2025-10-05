Auto in fiamme nel Ragusano, soccorsi due coniugi

Due autovetture date alle fiamme, un nucleo famigliare intossicato e soccorso dal 118, due squadre dei vigili del fuoco impegnate a domare le fiamme. Notte di fuoco a Pedalino frazione di Comiso, nel Ragusano. E’ accaduto intorno all’una di notte. In fiamme in via Luigi Capuana all’ingresso del paese dalla strada provinciale 4, Comiso – Mazzarrone, due auto alimentate a gpl. L’incendio si e’ sviluppato davanti ad una abitazione nella quale vive una coppia. E’ stata fatta evacuare dopo l’intervento dei vigili del fuoco che ha raggiunto la coppia dal balcone e l’ha messa in sicurezza lontano dai fumi tossici e dal rischio esplosione. L’incendio, ha distrutto le auto, il prospetto della casa adiacente e la linea elettrica. Intervenute 2 ambulanze del 118 per prestare assistenza sanitaria ai due coniugi che presentavano sintomi da intossicazione da fumo, non e’ stato necessario il trasferimento in ospedale. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute le forze dell’Ordine per i rilievi e gli adempimenti di competenza. Le cause dell’incendio sono tutt’ora in via di accertamento.