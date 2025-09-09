Ricorso Regione su nomina commissario Autorità portuale di Palermo, Tar fissa udienza di merito il 13 gennaio

È stata fissata per martedì 13 gennaio l’udienza di merito davanti al Tar di Palermo per discutere il ricorso della Regione Siciliana contro la nomina del commissario straordinario dell’Autorità portuale del mare di Sicilia occidentale. Nell’udienza di questa mattina la Regione ha scelto di non insistere sulla sospensione cautelare dell’atto del ministero delle Infrastrutture, ritenendo più utile un giudizio completo e approfondito piuttosto che un intervento limitato e sommario.